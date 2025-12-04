Офіцер ЗСУ розповів про цінність геймерів-айтівців на передовій

Оператори дронів 150-го ОРУБ (Фото: Юлія Кочетова)

Рекрутинг на сьогодні – це велика проблема війська. Зокрема, бракує геймерів-айтійтів, які краще справляються з дронами та іншими новітніми технологіями. Про це розповів LIGA.net командир РУБАК 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону на псевдо "Мольфар", підрозділ якого працює на Покровському та Новопавлівському напрямках.

За його словами, сьогодні кількість цікавих технологічних засобів, які є у підрозділів Сил оборони, перевищує спроможність екіпажів. Бойовий досвід показує, що в деяких підрозділах військові навіть не щодня беруть в руки зброю, або беруть тільки на якісь певні заїзди, щоб захистити свій екіпаж. Але лише в тому випадку, якщо робота з технологічними засобами поставлена правильно.

"Мольфар" зазначив, що з технологіями геймери-айтішники справляться найкраще, тому що вони не бояться їх і легко з ними працюють.

"Нам бракує людей, які зможуть використати весь наш технологічний потенціал. Я сам – геймер і айтівець в минулому.... Їх КПД в рази вищий, ніж коли в екіпажі опиняється людина, яка мишку з клавіатурою в руках не тримала, і їй треба пояснювати, що таке безпілотник, які системи є на борту, як з ними дружити", – каже військовий.

Він зазначив, що знайти пілота – досить важка задача. Але загалом ця робота дуже цікава і схожа на певні шахи, де ти і противник граєте один з одним і перемагає той, хто краще попав в певний час та використав більше інформації (радіорозвідку, перехоплення, візуальне спостереження за злітними майданчиками).