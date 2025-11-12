Business Insider: В Україні готуються найближчим часом розгорнути "Стіну дронів"

Система може працювати без GPS-сигналу і в автономному режимі, а застосовувати її планують поки що в тилу

ЗСУ (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

В Україні може з'явитися перша у своєму роді "Стіна дронів" для протидії російським безпілотникам. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на розробника системи – представника західної компанії Atreyd.

Очікується, що стіна складатиметься з кількох десятків невеликих БпЛА, завдання яких – перехоплення ворожого дрона, що наближається, шляхом його підриву в небі. Представник Atreyd порівняв це з "мінним полем із летючих дронів".

Систему вже відправили в Україну, і компанія очікує, що її буде введено в експлуатацію протягом кількох тижнів. Дрони на акумуляторах можуть нести невелику вибухівку, також вони використовують штучний інтелект для зміни структури стіни. У небі вони утворюють щось на зразок завіси.

Особливість системи – можливість працювати в умовах відсутності GPS-сигналу. Вона оснащена заздалегідь встановленою 3D-картою своєї зони відповідальності. Дрони можуть працювати на висоті кількох тисяч метро і в них є спеціальна система для запобігання випадкам "дружнього вогню".

"Стіна дронів" може працювати повністю автономно, але цю функцію можна відключити й активувати аварійний вимикач. Очікується, що одна людина зможе керувати 100 дронами.

Зазначається, що випробування системи відбулися "на 100% успішно", однак розгортання "стіни дронів" стане першим відомим випадком її застосування в будь-якому конфлікті. Як очікується, Україні це надасть новий рівень захисту від повітряних атак Росії.

Спочатку "Стіну дронів" планують використовувати для захисту міст і критично важливої інфраструктури. Однак у майбутньому хочуть розгорнути її ближче до лінії фронту для захисту від планерувальних авіабомб.

"Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони", – сказав представник Atreyd.

Стверджується, що вартість системи недорога і становить "кілька тисяч доларів". А дрони, що не вибухнули, можуть повернутися на стартові майданчики і бути використані наступного разу.