Каллас про захист від дронів: Європі потрібні перехоплювачі, датчики та інше

Представниця ЄС зазначила, що Україна консультує Європу щодо того, як працює захист від дронів

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас перерахувала, що необхідно союзникам для антидронового захисту від Росії. Потреби вона озвучила на пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою під час візиту до Києва 13 жовтня.

Каллас зазначила, що Європа багато чого переймає від України, зокрема, фахівці показують європейцям, який вигляд має та як діє антидронова система, а також які елементи передбачає.

"Нам потрібні датчики, антидронові системи, перехоплювачі. Зрозуміло, що для того, щоб це поставити, нам також потрібні кошти. Також можемо попрацювати з українською промисловістю. Нам потрібні технологічні зміни", – сказала вона.

Представниця ЄС зазначила, що дрони дешевші за ракети, саме тому ЄС має знайти кошти та укласти з Україною відповідні угоди.

Сибіга зазначив, що українські системи захисту неба мають бути інтегровані у "натівську" чи європейську систему оборони. За його словами, на тлі масованих атак РФ на критичну інфраструктуру потрібно підтримати українське виробництво БпЛА як всередині країни, так і в партнерстві з союзниками. Адже йдеться про "спільну безпеку".

"Європейський Союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти такому виклику, як атаки дронами. ЄС може вважати, що досі не перебуває у війні з Росією, але Росія вже перебуває у неанонсованій гібридній війні з Європою", – зазначив він.