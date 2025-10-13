Каллас о защите от дронов: Европе нужны перехватчики, датчики и прочее

Представительница ЕС отметила, что Украина консультирует Европу относительно того, как работает защита от дронов

Кая Каллас (Фото: ЕРА)

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас перечислила, что необходимо союзникам для антидроновой защиты от России. Потребности она озвучила на пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой во время визита в Киев 13 октября.

Каллас отметила, что Европа многое перенимает от Украины, в частности, специалисты показывают европейцам, как выглядит и действует антидроновая система, а также какие элементы предусматривает.

"Нам нужны датчики, антидроновые системы, перехватчики. Понятно, что для того, чтобы это поставить, нам также нужны средства. Также можем поработать с украинской промышленностью. Нам нужны технологические изменения", – сказала она.

Представительница ЕС отметила, что дроны дешевле ракет, поэтому ЕС должен найти средства и заключить с Украиной соответствующие соглашения.

Сибига отметил, что украинские системы защиты неба должны быть интегрированы в "натовскую" или европейскую систему обороны. По его словам, на фоне массированных атак РФ на критическую инфраструктуру нужно поддержать украинское производство БпЛА как внутри страны, так и в партнерстве с союзниками. Ведь речь идет об "общей безопасности".

"Европейский Союз сейчас нуждается в нашем боевом опыте, как противостоять такому вызову, как атаки дронами. ЕС может считать, что до сих пор не находится в войне с Россией, но Россия уже находится в неанонсированной гибридной войне с Европой", – отметил он.