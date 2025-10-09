Премьер Латвии назвала "очень сырой" идею создания "Стены дронов"
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план Европейского Союза по установлению так называемой "Стены дронов" вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею "очень сырой". Такое мнение она высказала в интервью Bloomberg TV.
"Никто на самом деле не знает всех деталей. Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы от дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы", — сказала Силиня.
Журналисты отметили, что ЕС прилагает все усилия для создания системы для предотвращения вторжения российских дронов и самолетов после серии нарушений воздушного пространства, а также беспилотников, которые нарушили работу аэропортов в таких странах, как Дания и Германия.
Однако создание щита от БпЛА было бы сложным и дорогостоящим мероприятием, которое заняло бы годы.
- 15 сентября Кубилюс заявил, что европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия беспилотникам РФ в развитии собственной "Стены дронов".
- 18 сентября чиновник отмечал, что некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что построить "Стену дронов" можно в течение года.
Комментарии (0)