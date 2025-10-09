Премьер Латвии назвала "очень сырой" идею создания "Стены дронов"

Угрозы от дронов достигают не только стран Балтии, но и Дании, констатировала Эвика Силиня

Эвика Силиня (Фото: Thomas Traasdahl/EPA)

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план Европейского Союза по установлению так называемой "Стены дронов" вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею "очень сырой". Такое мнение она высказала в интервью Bloomberg TV.

"Никто на самом деле не знает всех деталей. Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы от дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы", — сказала Силиня.

Журналисты отметили, что ЕС прилагает все усилия для создания системы для предотвращения вторжения российских дронов и самолетов после серии нарушений воздушного пространства, а также беспилотников, которые нарушили работу аэропортов в таких странах, как Дания и Германия.

Однако создание щита от БпЛА было бы сложным и дорогостоящим мероприятием, которое заняло бы годы.