В Брюсселе анонсировали переговоры о "Стене дронов" на восточной границе ЕС

Европейская комиссия хочет быстро воплотить в жизнь проект по защите от российских беспилотников, сообщил топ-чиновник ЕС

Андрюс Кубилюс (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс анонсировал, что планирует провести переговоры с министрами обороны восточноевропейских стран и представителем Украины относительно создания "Стены дронов" вдоль восточной границы блока – этот проект получил актуальность из-за российской атаки БпЛА по Польше. О таком плане еврочиновник сообщил в интервью агентству Reuters.

По его словам, разговор запланирован на четвертую неделю сентября.

Кубилюс отметил, что некоторые страны ЕС уже обсуждали идею создания линии обороны против дронов еще до вторжения российских дронов в Польшу 10 сентября, и Европейская комиссия теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в жизнь.

"Мы действительно хотим двигаться вперед с очень, очень интенсивными и эффективными приготовлениями, чтобы начать заполнять этот пробел, который является для нас очень опасным... так быстро, как это возможно", – рассказал еврокомиссар.

Он отметил, что проведет видеоконференцию относительно "Стены дронов" с министрами обороны стран Восточной Европы и представителем Украины, который сможет поделиться опытом полномасштабной российско-украинской войны.

"Я только что вернулся из Киева, где два дня назад мы вели переговоры как с правительством, так и с представителями промышленности. Они охотно делятся своим опытом и ноу-хау", – рассказал чиновник.

Кубилюс добавил, что обсуждения еще находятся на начальной стадии, но он видит этот проект как сочетание датчиков, различных видов оружия и систем глушения, которые будут выявлять и нейтрализовать приближающиеся беспилотники.

Еврочиновник отметил, что пока рано оценивать стоимость такой системы или время, необходимое для ее создания, однако, по его словам, некоторые публичные оценки аналитиков предполагают, что это можно сделать в течение года.