Европейцам надо немало перенять у украинцев для создания "Стены дронов" – топ-чиновник

Европейским странам необходимо перенять многие вещи из украинского опыта противодействия российским беспилотникам при развитии собственной "Стены дронов". Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Общественном.

"Инцидент с российскими дронами [в Польше и Румынии] является достаточно четким сигналом. Я интерпретирую его очень просто: [российский диктатор] Путин проверяет нашу оборонную готовность, какие средства мы имеем для борьбы с атаками дронов. Как показала ситуация, НАТО отреагировало очень хорошо. Но также оказалось, что мы не имеем тех возможностей, которые есть в Украине. В частности, для того, чтобы бороться с дронами, не используя ракеты, которые стоят миллион евро", – заявил чиновник.

По его словам, инциденты с российскими дронами "вновь укрепили убеждение", что Европе необходимо построить "Восточный щит", одним из важнейших компонентов которого является так называемая "Стена дронов".

"Здесь нам надо немало перенять из украинского опыта. Сейчас мы работаем над более четкой концепцией того, что надо сделать и с чего начать", – подытожил Кубилюс.