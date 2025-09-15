Вторжение дронов в Польшу было проверкой России для НАТО – Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября похоже на попытку Москвы проверить реакцию НАТО путем постепенной эскалации, при этом не вызывая ответной реакции. Об этом газете The Guardian сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он указал на тот факт, что все дроны, вошедшие в Польшу, не были оснащены взрывчаткой, хотя потенциально могли ее нести.

"Интересно, что все они оказались неисправными, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась проверить нас, не развязывая войну", – сказал он.

Сикорский отрицает, что польская противовоздушная оборона не была готова к вторжению, позволив дронам пролететь "сотни километров" вглубь страны и сбив только четыре из примерно 19 БпЛА. По его словам, в Украине такой результат сочли бы очень хорошим.

"Беспилотники не достигли целей, был причинен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским меркам, это было бы стопроцентным успехом", – сказал он.