В Польше заявили, что Запад должен подумать над сбиванием российских целей над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом чиновник рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передаёт медиа Тагесшау.
"Если вы спрашиваете меня лично: мы должны подумать над этим [беспилотной зоной над Украиной]. Технически мы, как НАТО и Европейский союз, были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками", – заявил Сикорский.
Также министр предлагает проводить скоординированные действия против "теневого флота" РФ в Балтийском море.
"Германия или НАТО могли бы создать морскую зону контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старинных кораблей в Балтийское море. Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, потонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба", – отметил глава МИДа.
- 12 сентября у верховного главкома сил НАТО в Европе Гринкевича спросили, не пора ли сбивать российские цели над западом Украины, когда они приближаются к границе. Военачальник ответил, что в рамках новой операции "Восточный страж" Альянс сосредотачивается на обороне своей территории.
- Тем временем президент Зеленский заявлял, что Украина предлагает совместно с НАТО перехватывать российские воздушные цели.
- 14 сентября президент Польши Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса.
