В Польше заявили, что Запад должен подумать над сбиванием российских целей над Украиной

Варшава только с союзниками может принять решение о беспилотной зоне над Украиной, отметил глава польской дипломатии

Радослав Сикорский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу сбивать российские ракеты и дроны над Украиной. Об этом чиновник рассказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передаёт медиа Тагесшау.

"Если вы спрашиваете меня лично: мы должны подумать над этим [беспилотной зоной над Украиной]. Технически мы, как НАТО и Европейский союз, были бы способны это сделать, но это решение не может принять Польша самостоятельно, а только вместе с союзниками", – заявил Сикорский.

Также министр предлагает проводить скоординированные действия против "теневого флота" РФ в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать морскую зону контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старинных кораблей в Балтийское море. Если хотя бы одно из этих российских судов, два из которых уже затонули в Азовском море, потонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспрецедентного масштаба", – отметил глава МИДа.