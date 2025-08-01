Сибига призвал Польшу обратить внимание на российский теневой флот, курсирующий по Балтике
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Польшу обратить внимание на то, что почти три четверти трафика российского теневого флота проходит Балтийским морем. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским.
Он напомнил, что в следующем периоде Польша будет председательствовать в Балтийском союзе.
"Около 70% потока теневого флота, перевозящего российскую нефть, проходит через Балтийское море. Очень важно обратить на это внимание. Украина активно работает над введением санкций против предприятий, непосредственно участвующих в импорте российской нефти теневым флотом", – заявил глава МИД.
Сибига также приветствовал усилия польской стороны по ограничению передвижений российских дипломатов, которые, по его словам, злоупотребляют своим статусом и ведут незаконную деятельность в других странах.
- В 2024 году в Балтийском море произошла серия инцидентов, в ходе которых танкеры повредили подводные кабели.
- 20 июня министр иностранных дел Германии заявил, что Риск военного противостояния в Балтийском море реален. А до этого, в мае, он заявлял, что хочет усилить безопасность в Балтийском регионе. По его словам, ситуация там нестабильная.
- 15 июля сообщалось, что Польша готовится создать зону безопасности в Балтийском море для защиты от диверсий российского "теневого флота".
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