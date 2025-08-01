Сибига призвал Польшу обратить внимание на российский теневой флот, курсирующий по Балтике

Украина работает над санкциями против компаний, участвующих в импорте российской нефти

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Польшу обратить внимание на то, что почти три четверти трафика российского теневого флота проходит Балтийским морем. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским.

Он напомнил, что в следующем периоде Польша будет председательствовать в Балтийском союзе.

"Около 70% потока теневого флота, перевозящего российскую нефть, проходит через Балтийское море. Очень важно обратить на это внимание. Украина активно работает над введением санкций против предприятий, непосредственно участвующих в импорте российской нефти теневым флотом", – заявил глава МИД.

Сибига также приветствовал усилия польской стороны по ограничению передвижений российских дипломатов, которые, по его словам, злоупотребляют своим статусом и ведут незаконную деятельность в других странах.