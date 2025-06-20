МИД Германии: Риск военного противостояния в Балтийском море реальный

Иоганн Вадефуль (Фото: x.com/JoWadephu)

Регион Балтийского моря стал опасной геополитической горячей точкой, заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на Кильской конференции по безопасности, сообщает LRT.

"Это зона, где риск военного противостояния реальный. Зона, где гибридная деятельность России угрожает нашему миру и безопасности", – сказал он.

По словам Вадефуля, гибридная агрессия России, в том числе повреждения кабелей передачи данных и питания, а также военные провокации, в том числе регулярное нарушение российскими самолетами воздушного пространства стран Балтийского региона, преследуют цель дестабилизации их обществ и испытания способности реагировать.

"Эти гибридные операции и военные провокации опасны", – подчеркнул он.

По словам Министра, российский диктатор Владимир Путин понимает стратегическое значение Балтийского моря, поэтому НАТО важно обеспечить сильное и гибкое военное присутствие в регионе.

Вадефуль заверил, что Германия готова противостоять гибридной и военной агрессии России в Балтийском регионе.

"Германия поможет защитить каждый квадратный метр территории НАТО", – сказал он.