Глава МИД Германии: Мы не можем позволить вернуться к политике умиротворения агрессора

Иоган Вадефуль (Фото: x.com/JoWadephu)

От союзников не должно быть политики "умиротворения" в отношении диктатора России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на встрече "Веймар+" в Риме, передает ntv.

По его словам, глава Кремля не готов садиться за стол переговоров и продолжает добиваться военного решения полномасштабной войны в Украине.

"Мы не можем позволить себе вернуться к политике умиротворения. Именно поэтому мы полны решимости усилить давление с помощью дальнейших санкций, например, в энергетическом и финансовом секторах", – подчеркнул Вадефуль.

Глава украинского МИД Андрей Сибига также на встрече заявил, что политика "умиротворения" в отношении агрессора не работает и пришло время для "дипломатии давления".

"Мы хотим, чтобы война закончилась в этом году", – отметил он.