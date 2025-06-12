Глава МИД Германии: Мы не можем позволить вернуться к политике умиротворения агрессора
От союзников не должно быть политики "умиротворения" в отношении диктатора России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на встрече "Веймар+" в Риме, передает ntv.
По его словам, глава Кремля не готов садиться за стол переговоров и продолжает добиваться военного решения полномасштабной войны в Украине.
"Мы не можем позволить себе вернуться к политике умиротворения. Именно поэтому мы полны решимости усилить давление с помощью дальнейших санкций, например, в энергетическом и финансовом секторах", – подчеркнул Вадефуль.
Глава украинского МИД Андрей Сибига также на встрече заявил, что политика "умиротворения" в отношении агрессора не работает и пришло время для "дипломатии давления".
"Мы хотим, чтобы война закончилась в этом году", – отметил он.
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