Трамп заявил, что "очень разочарован" в России и Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп 12 июня заявил, что недоволен Россией и Украиной из-за недостижения мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Я очень разочарован Россией, но также и Украиной, потому что можно было достичь договоренностей. Они теряют по 5000-6000 человек в неделю – преимущественно солдат, однако и гражданских также, потому что города снова обстреливают ракетами. Жить в доме и думать, что ракета может попасть в твой дом. Это ужасно. Должно быть ужасно – жить в таких условиях", – сказал Трамп.

Впрочем, Трамп добавил, что уверен в том, что его команде удастся добиться прекращения войны.

"Но я уверен, мы с этим справимся. Просто разочарован, что до сих пор не закончили", – заявил президент США.

Несмотря на неоднократные заявления, Трамп все еще не ввел новые ограничения против России, хотя и продлил санкции времен Обамы и Байдена. Между тем сенаторы продвигают законопроект о 500% пошлинах для покупателей российских ресурсов, но до принятия документа дело все еще не дошло.

5 июня Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не является другом Путина. В то же время он подчеркнул, что стоит на стороне Украины.

Также Трамп сравнил Зеленского и Путина с детьми, которые ссорятся во время игры в песочнице. Президент ответил, что Украина не играет с Россией – Путин пришел убивать.