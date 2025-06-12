Трамп заявив, що "дуже розчарований" у Росії та Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп 12 червня заявив, що незадоволений Росією та Україною через недосягнення мирної угоди. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Я дуже розчарований Росією, але також і Україною, бо можна було досягти домовленостей. Вони втрачають по 5000-6000 осіб на тиждень – переважно солдатів, однак і цивільних також, бо міста знову обстрілюють ракетами. Жити в будинку і думати, що ракета може потрапити у твою будівлю. Це жахливо. Має бути жахливо – жити в таких умовах", – сказав Трамп.

Втім, Трамп додав, що впевнений у тому, що його команді вдасться досягти припинення війни.

"Але я впевнений, ми з цим упораємося. Просто розчарований, що досі не закінчили", – заявив президент США.

Попри неодноразові заяви, Трамп все ще не запровадив нові обмеження проти Росії, хоча й продовжив санкції часів Обами та Байдена. Тим часом сенатори просувають законопроєкт про 500% мита для покупців російських ресурсів, але до ухвалення документа справа все ще не дійшла.

5 червня Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що не є другом Путіну. Водночас він наголосив, що стоїть на боці України.

Також Трамп порівняв Зеленського та Путіна з дітьми, які сваряться під час гри у пісочниці. Президент відповів, що Україна не грає з Росією – Путін прийшов убивати.