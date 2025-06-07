Зеленський відповів на порівняння Трампа з дітьми: Ми не граємо з Путіним, він прийшов вбивати
Президент Володимир Зеленський відповів на порівняння президента США Дональда Трампа України та Росії з дітьми. В інтерв'ю ABC news він заявив, що лідер США не може повністю зрозуміти біль українців.
"Ми не діти з Путіним на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов до цього парку, щоб убити дітей", – сказав президент.
Він зазначив, що Трамп не може повністю відчути й зрозуміти біль українців. Але справа не у самому президенті США. За словами Зеленського, будь-хто інший, хто не перебуває в Україні, також не може відчути цей біль.
5 червня на зустрічі з німецьким канцлером у Білому домі Трамп заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нагадує йому "свару двох дітей".
"Іноді це виглядає, як двоє малих дітей, які б’ються, як божевільні та ненавидять одне одного, і б’ються в парку. І ти намагаєшся їх розборонити, а вони цього не хочуть. Й іноді треба дозволити їм трохи побитися, і потім їх роз’єднати", – сказав Трамп.
- 5 червня Трамп знову сказав, що у Путіна "немає іншого вибору", як відповісти на "Павутину".
- Трамп висловився про атаку 6 червня і заявив, що Україна дала привід Путіну прилетіти та розбомбити їх.