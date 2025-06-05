Трамп знову сказав, що у Путіна "немає іншого вибору", як відповісти на "Павутину"
Президент США Дональд Трамп знову поділився враженнями від розмови із російським диктатором Володимиром Путіним та попередив, що той буде мститися за українські атаки по російській території. Трамп додав, що закликав Путіна утриматися. Про це президент США розповів під час спільного брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Білому домі.
"Знаєте, він атакував, і вони атакували досить жорстко. Вони зайшли глибоко в Росію, і він насправді сказав мені, що у нього немає іншого вибору, окрім як атакувати у відповідь, і це, ймовірно, буде неприємно", – сказав він.
Раніше Трамп вже переказував цей уривок із бесіди із російським диктатором, але не надавав йому оцінок. Цього разу він додав, що йому це "не подобається".
"Я сказав, не робіть цього. Ви не повинні цього робити", – сказав Трамп.
Втім, на його думку, зупинити війну не просто, адже "існує багато ненависті". Тому президент США вважає, що "деякі бойові дії" триватимуть.
- 5 червня Мерц перебував зі своїм першим візитом у США на посаді канцлера. Зокрема, він планував поговорити із Трампом про способи припинення російсько-української війни.
- Під час зустрічі з Мерцом Трамп заявив, що не є другом російському диктатору Путіну. Водночас він наголосив, що стоїть на боці України.