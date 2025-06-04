Трамп поговорив з Путіним. Той пригрозив "відповісти" на спецоперацію "Павутина"
Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Російський диктатор пригрозив, що "буде змушений відповісти" на операцію України з атаки на аеродроми країни-агресора.
"Я щойно закінчив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно годину і 15 хвилин. Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші напади, які відбувалися з обох боків", – йдеться у повідомленні.
Трамп назвав розмову "дуже хорошою", але не такою, яка призведе до негайного миру.
За словами очільника Білого дому, Путін "дуже рішуче" заявив, що "буде змушений відповісти на нещодавній напад на аеродроми".
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.