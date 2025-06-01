Стратегічні аеродроми. Офіс української спецоперації знаходився поряд з управлінням ФСБ – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

"Офіс" української операції "Павутина" з ураження стратегічних аеродромів РФ знаходився безпосередньо поруч з управлінням Федеральної служби безпеки в одній із російських областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", – розповів глава держави.

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За його словами, всього в операції було використано 117 безпілотників і працювала відповідна кількість операторів дронів.

"Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", – зауважив президент.

Зеленський анонсував, що така робота продовжиться: "Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації".

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