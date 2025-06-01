Стратегічні аеродроми. Офіс української спецоперації знаходився поряд з управлінням ФСБ – Зеленський
"Офіс" української операції "Павутина" з ураження стратегічних аеродромів РФ знаходився безпосередньо поруч з управлінням Федеральної служби безпеки в одній із російських областей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", – розповів глава держави.
За його словами, всього в операції було використано 117 безпілотників і працювала відповідна кількість операторів дронів.
"Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", – зауважив президент.
Зеленський анонсував, що така робота продовжиться: "Справді приємно, коли речі, які санкціонував іще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації".
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.