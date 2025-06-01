Стратегические аэродромы. Офис украинской спецоперации находился рядом с ФСБ – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

"Офис" украинской операции "Паутина" по поражению стратегических аэродромов РФ находился непосредственно рядом с управлением Федеральной службы безопасности в одной из российских областей. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", – рассказал глава государства.

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По его словам, всего в операции было использовано 117 беспилотников и работало соответствующее количество операторов дронов.

"Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал", – отметил президент.

Зеленский анонсировал, что такая работа продолжится: "Действительно приятно, когда вещи, санкционированные еще год и шесть месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации".

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