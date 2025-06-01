Стратегические аэродромы. Офис украинской спецоперации находился рядом с ФСБ – Зеленский
"Офис" украинской операции "Паутина" по поражению стратегических аэродромов РФ находился непосредственно рядом с управлением Федеральной службы безопасности в одной из российских областей. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
"Самое интересное – и уже сейчас это можно говорить публично – "офис" нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", – рассказал глава государства.
По его словам, всего в операции было использовано 117 беспилотников и работало соответствующее количество операторов дронов.
"Действовали наши люди на территории разных российских регионов – в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности – те, кто нам помогал", – отметил президент.
Зеленский анонсировал, что такая работа продолжится: "Действительно приятно, когда вещи, санкционированные еще год и шесть месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации".
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия пока не способна производить такие суда.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.