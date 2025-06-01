"Найбільш далекобійна операція". Малюк доповів Зеленському щодо ударів по стратегічних аеродромах РФ
Глава Служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту Володимиру Зеленському про спецоперацію "Павутина" з ударів по стратегічних аеродромах Росії. Глава держави зауважив, що це найбільш далекобійна операція країни.
"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", – розповів Зеленський.
Президент зауважив, що українців, які готували операцію, вчасно вивели з території Росії.
"Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії", – зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна захищає себе – і цілком справедливим є те, аби Москва відчула необхідність завершення цієї війни: "Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити".
- Вдень 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у спецслужбі. За його словами, по російських літаках били за допомогою FPV-безпілотників, запущених із фур (ознайомитися з фото, відео і деталями можна тут).
- Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 та надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Важливим є те, що Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
- Відстань від найвіддаленішого ураженого аеродрому "Бєлая" до України – понад 4300 кілометрів.
- Згодом СБУ заявила, що у результаті спецоперації уражено 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.