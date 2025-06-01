"Найбільш далекобійна операція". Малюк доповів Зеленському щодо ударів по стратегічних аеродромах РФ

Володимир Зеленський та Василь Малюк (Фото: Офіс президента)

Глава Служби безпеки України Василь Малюк доповів президенту Володимиру Зеленському про спецоперацію "Павутина" з ударів по стратегічних аеродромах Росії. Глава держави зауважив, що це найбільш далекобійна операція країни.

"Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція", – розповів Зеленський.

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Президент зауважив, що українців, які готували операцію, вчасно вивели з території Росії.

"Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна захищає себе – і цілком справедливим є те, аби Москва відчула необхідність завершення цієї війни: "Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити".

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