"Самая дальнобойная операция". Малюк доложил Зеленскому об ударах по аэродромам РФ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о спецоперации "Паутина" по ударам по стратегическим аэродромам России. Глава государства отметил, что это наиболее дальнобойная операция страны.
"Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция", – рассказал Зеленский.
Президент отметил, что готовивших операцию украинцев вовремя вывели с территории России.
"Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил СБУ проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории", – отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя – и вполне справедливо то, чтобы Москва почувствовала необходимость завершения этой войны: "Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить".
- Днем 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. По его словам, по российским самолетам били с помощью FPV-беспилотников, запущенных с фур (ознакомиться с фото, видео и деталями можно здесь).
- Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Важно то, что Россия пока не способна производить такие самолеты.
- Расстояние от самого отдаленного пораженного аэродрома "Белая" до Украины – более 4300 километров.
- Впоследствии СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.