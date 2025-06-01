"Самая дальнобойная операция". Малюк доложил Зеленскому об ударах по аэродромам РФ

Владимир Зеленский и Василий Малюк (Фото: Офис президента)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о спецоперации "Паутина" по ударам по стратегическим аэродромам России. Глава государства отметил, что это наиболее дальнобойная операция страны.

"Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойная наша операция", – рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что готовивших операцию украинцев вовремя вывели с территории России.

"Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил СБУ проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает себя – и вполне справедливо то, чтобы Москва почувствовала необходимость завершения этой войны: "Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить".

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