Трамп поговорил с Путиным. Тот пригрозил "ответить" на спецоперацию "Паутина"

Трамп назвал разговор "очень хорошим", но не таким, который приведет к немедленному миру

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский диктатор пригрозил, что "будет вынужден ответить" на операцию Украины по атаке на аэродромы страны-агрессора.

"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие нападения, которые происходили с обеих сторон", – говорится в сообщении.

Трамп назвал разговор "очень хорошим", но не таким, который приведет к немедленному миру.

По словам главы Белого дома, Путин "очень решительно" заявил, что "будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы".