Трамп поговорил с Путиным. Тот пригрозил "ответить" на спецоперацию "Паутина"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский диктатор пригрозил, что "будет вынужден ответить" на операцию Украины по атаке на аэродромы страны-агрессора.
"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на стоящие на стоянке российские самолеты, а также различные другие нападения, которые происходили с обеих сторон", – говорится в сообщении.
Трамп назвал разговор "очень хорошим", но не таким, который приведет к немедленному миру.
По словам главы Белого дома, Путин "очень решительно" заявил, что "будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы".
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно наряду с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.