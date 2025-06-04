Как начиналась операция "Паутина" в России – видео от источника

На кадрах замечена фура с модульными домиками, из которых вылетали дроны

Самолет Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурсы окупантов)

Появились кадры, как начиналась операция Службы безопасности Украины "Паутина" в тылу России. Информацию LIGA.net представил собеседник в спецслужбе.

На уникальных кадрах зафиксирован этап подготовки к спецоперации по поражению стратегической авиации россиян. В частности, видно как одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

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Именно из таких домиков в нескольких регионах России вылетели дроны, атаковавшие четыре военных авиабазы.

Спецоперация "Паутина" состоялась 1 июня – СБУ поразила четыре стратегических аэродрома России, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе. В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" по ее осуществлению был непосредственно наряду с управлением ФСБ в одной из российских областей.