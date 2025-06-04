"Схемы" показали свежие спутниковые фото российского аэродрома "Белая" после атаки FPV
Спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" подтверждают повреждение самолетов после атаки украинских FPV-дронов в рамках операции "Паутина". Соответствующие фото со спутника Planet Labs от 4 июня есть в распоряжении эстонского издания Delfi и проекта Радио Свобода "Схемы".
На свежих снимках видны последствия атаки Службы безопасности Украины на военный аэродром "Белая" в Иркутской области России 1 июня.
В частности, спутник зафиксировал повреждение минимум семи стратегических бомбардировщиков: трех Ту-95 и четырех Ту-22. На снимках можно увидеть и последствия пожаров.
В целом анализ видео и спутниковых снимков позволил Радио Свобода независимо подтвердить уничтожение по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков на российских аэродромах – семи Ту-95 (и один, вероятно, поврежден), четырех Ту-22М3 и одного грузового самолета Ан-12, не относящегося к стратегической авиации.
В то же время глава СБУ Василий Малюк сообщил о поражении 41 самолета стратегической авиации РФ. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
Другие спутниковые снимки аэродрома можно посмотреть здесь и здесь.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".