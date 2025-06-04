"Схемы" показали свежие спутниковые фото российского аэродрома "Белая" после атаки FPV

Снимки со спутника свидетельствуют, что минимум семь российских "тушек" повреждены на аэродроме под Иркутском в результате операции СБУ "Паутина"

Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Спутниковые снимки российского аэродрома "Белая" подтверждают повреждение самолетов после атаки украинских FPV-дронов в рамках операции "Паутина". Соответствующие фото со спутника Planet Labs от 4 июня есть в распоряжении эстонского издания Delfi и проекта Радио Свобода "Схемы".

На свежих снимках видны последствия атаки Службы безопасности Украины на военный аэродром "Белая" в Иркутской области России 1 июня.

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В частности, спутник зафиксировал повреждение минимум семи стратегических бомбардировщиков: трех Ту-95 и четырех Ту-22. На снимках можно увидеть и последствия пожаров.

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Фото: Схемы

Фото: Схемы

В целом анализ видео и спутниковых снимков позволил Радио Свобода независимо подтвердить уничтожение по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков на российских аэродромах – семи Ту-95 (и один, вероятно, поврежден), четырех Ту-22М3 и одного грузового самолета Ан-12, не относящегося к стратегической авиации.

В то же время глава СБУ Василий Малюк сообщил о поражении 41 самолета стратегической авиации РФ. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.

Другие спутниковые снимки аэродрома можно посмотреть здесь и здесь.