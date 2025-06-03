Reuters: Появились новые спутниковые снимки с аэродромов РФ. Видны поврежденные самолеты

На одной из авиабаз были размещены "самолеты-ловушки", но им не удалось обхитрить дроны

Авиабаза "Белая" (Иллюстративное фото: wikipedia)

Появились новые спутниковые снимки российских аэродромов после операции Службы безопасности Украины "Паутина" в тылу России. Как сообщили Reuters три аналитика, которые работают с открытыми источниками, на снимках видны несколько поврежденных и уничтоженных стратегических бомбардировщиков РФ.

Отмечается, что снимки с аэродрома "Белая" в Иркутской области предоставила спутниковая компания Capella Space. Они были сделаны 2 июня благодаря спутникам, которые оснащены радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR).

Фото: Planet Labs

На кадрах видны, вероятно, обломки нескольких самолетов, которые расположены вдоль взлетно-посадочной полосы или припаркованных неподалеку под защитными насыпями.

Научный сотрудник калифорнийского Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Джон Форд сообщил, что видит на фото уничтожение нескольких самолетов. В частности, по его словам, видны останки двух уничтоженных сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков большой дальности Ту-22 Backfire.

Также он считает, что, судя по снимкам, были уничтожены или серьезно повреждены четыре стратегических тяжелых бомбардировщика Ту-95. С этим согласился аналитик разведки с открытыми источниками Брэди Африк, но подчеркнул, что правильной оценки последствий необходимо больше снимков.

"Но очевидно, что атака на эту авиабазу была очень успешной. Целью атаки были бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, оба из которых Россия использовала для нанесения ударов по Украине", – сказал он.

Фото: Planet Labs

Африк также отметил, что на авиабазе "Белая" были размещены несколько плоских самолетов-ловушек. Но, по его словам, они, скорее всего, не смогли ввести в заблуждение украинские беспилотники.

На видеозаписи с беспилотника базы "Оленья" в Мурманской области, которую подтвердили агентству Reuters, видны два горящих Ту-95, а третий такой самолет, вероятно, пострадал от сильного взрыва. Однако спутниковые снимки получить на данный момент не удалось.