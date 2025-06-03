Reuters: Появились новые спутниковые снимки с аэродромов РФ. Видны поврежденные самолеты
Появились новые спутниковые снимки российских аэродромов после операции Службы безопасности Украины "Паутина" в тылу России. Как сообщили Reuters три аналитика, которые работают с открытыми источниками, на снимках видны несколько поврежденных и уничтоженных стратегических бомбардировщиков РФ.
Отмечается, что снимки с аэродрома "Белая" в Иркутской области предоставила спутниковая компания Capella Space. Они были сделаны 2 июня благодаря спутникам, которые оснащены радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR).
На кадрах видны, вероятно, обломки нескольких самолетов, которые расположены вдоль взлетно-посадочной полосы или припаркованных неподалеку под защитными насыпями.
Научный сотрудник калифорнийского Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Джон Форд сообщил, что видит на фото уничтожение нескольких самолетов. В частности, по его словам, видны останки двух уничтоженных сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков большой дальности Ту-22 Backfire.
Также он считает, что, судя по снимкам, были уничтожены или серьезно повреждены четыре стратегических тяжелых бомбардировщика Ту-95. С этим согласился аналитик разведки с открытыми источниками Брэди Африк, но подчеркнул, что правильной оценки последствий необходимо больше снимков.
"Но очевидно, что атака на эту авиабазу была очень успешной. Целью атаки были бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, оба из которых Россия использовала для нанесения ударов по Украине", – сказал он.
Африк также отметил, что на авиабазе "Белая" были размещены несколько плоских самолетов-ловушек. Но, по его словам, они, скорее всего, не смогли ввести в заблуждение украинские беспилотники.
На видеозаписи с беспилотника базы "Оленья" в Мурманской области, которую подтвердили агентству Reuters, видны два горящих Ту-95, а третий такой самолет, вероятно, пострадал от сильного взрыва. Однако спутниковые снимки получить на данный момент не удалось.
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