Reuters: З'явилися нові супутникові знімки з аеродромів РФ. Видно пошкоджені літаки

На одній з авіабаз було розміщено "літаки-пастки", але їм не вдалося перехитрити дрони

Авіабаза "Бєлая" (Ілюстративне фото: wikipedia)

З'явилися нові супутникові знімки російських летовищ після операції Служби безпеки України "Павутина" в тилу Росії. Як повідомили Reuters три аналітики, які працюють з відкритими джерелами, на знімках видно кілька пошкоджених та знищених стратегічних бомбардувальників РФ.

Наголошується, що знімки з аеродрому "Бєлая" в Іркутській області надала супутникова компанія Capella Space. Їх було зроблено 2 червня завдяки супутникам, оснащеним радіолокаторами із синтезованою апертурою (SAR).

Фото: Planet Labs

На кадрах видно, ймовірно, уламки кількох літаків, що розташовані вздовж злітно-посадкової смуги або припарковані неподалік під захисними насипами.

Науковий співробітник каліфорнійського Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Джон Форд повідомив, що бачить на фото знищення кількох літаків. Зокрема, за його словами, видно рештки двох знищених надзвукових стратегічних бомбардувальників великої дальності Ту-22 Backfire.

Також він вважає, що, судячи зі знімків, було знищено або серйозно пошкоджено чотири стратегічні важкі бомбардувальники Ту-95. З цим погодився аналітик розвідки з відкритими джерелами Бреді Африк, але наголосив, що для правильної оцінки наслідків необхідно більше знімків.

"Але очевидно, що атака на цю авіабазу була дуже успішною. Метою атаки були бомбардувальники Ту-22 і Ту-95, обидва з яких Росія використала для завдання ударів по Україні", – сказав він.

Фото: Planet Labs

Африк також зазначив, що на авіабазі "Бєлая" було розміщено кілька пласких "літаків-пасток". Але, за його словами, вони, найімовірніше, не змогли ввести в оману українські безпілотники.

На відеозапису з безпілотника бази "Оленья" в Мурманській області, який підтвердили агентству Reuters, видно два Ту-95 у вогні, а третій такий літак, імовірно, постраждав від сильного вибуху. Однак супутникові знімки отримати наразі не вдалося.