Як СБУ атакувала російські аеродроми: експерти показали візуалізацію операції "Павутина"
Інженери з команди AiTelly, яка спеціалізується на створенні 3D-анімацій на військову тематику, опублікували візуалізацію спецоперації з атаки на російські аеродроми "Павутина", яку Служба безпеки України провела 1 червня.
В AiTelly зазначили, що українські інженери створили інноваційну систему для запуску безпілотників, приховану у звичайних дерев'яних кабінах, які встановлюються в кузови вантажівок.
"Ці "мобільні контейнери" виглядали як звичайні сільські сараї, але всередині вони містили посилені конструкції, приховані пускові платформи, станції зарядки акумуляторів та дистанційно керовані механізми на даху", – йдеться у відео.
Конструкція давала змогу запускати дрони вертикально або під кутом, залежно від їхнього типу, а вбудоване екранування сигналу допомагало уникнути раннього виявлення російськими засобами спостереження.
Після того, як вантажівки, які 3D-аніматори називають "мобільними бункерами", були готові, українці, ймовірно, з підтримкою місцевих прихильників, перевезли їх у глибину Росії. Вони обережно під’їжджали до обраних точок поблизу важливих авіабаз і паркувались у лісах, на фермах чи промислових територіях, зливаючись з навколишнім середовищем.
Ці вантажівки могли стояти на місці кілька днів чи навіть тижнів з уже зарядженими безпілотниками, вважають експерти. Коли наставав час, на відстані надходив зашифрований сигнал для активації, і дахи контейнерів відчинялися. Деякі БпЛА підіймалися вертикально, інші – злітали за допомогою пандусів або систем стисненого повітря для тихого старту.
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