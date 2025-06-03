СБУ втретє підірвала Керченський міст. Цього разу під водою – відео моменту

Операція тривала кілька місяців. Фактично Керченський міст перебуває в аварійному стані

Керченський міст (Фото: ЕРА)

Служба безпеки України провела спецоперацію з підриву незаконно збудованого російськими окупантами Керченського (Кримського) мосту. Вибуховий пристрій було активовано вранці 3 червня, повідомили у пресслужбі.

Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту – 3 червня о 04:44 перший вибуховий пристрій було активовано.

Зазначається, що фактично Керченський міст перебуває в аварійному стані.

Наслідки спецоперації (Фото: СБУ)

"Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли", – йдеться у пресрелізі.

Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він заявив, що "Бог любить Трійцю", нагадавши, що Служба безпеки України вже двічі уражали міст.

"Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ", – додав він.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. Вперше об'єкт було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року сталася друга атака по Кримському посту за допомогою морських дронів – це була спецоперація СБУ та ВМС.

8 березня 2025 року командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа натякнув на можливість третьої атаки на Керченський міст.