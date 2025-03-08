"Бог любить трійцю". Командувач ВМС натякнув на новий удар по Кримському мосту

Військовий висловив оптимізм з приводу того, що Україні вдасться зруйнувати незаконний об'єкт

Олексій Неїжпапа (Фото: ВМС)

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа натякнув на можливість третьої атаки по незаконно збудованому Кримському (Керченському) мосту. Про це він розповів в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

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Військовий висловив оптимізм з приводу того, що Україні вдасться зруйнувати Кримський міст.

Дві попередні атаки пошкодили автомобільну та залізничну конструкції мосту.

За словами віцеадмірала, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст.

"Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: "Бог любить трійцю", – сказав Неїжпапа з усмішкою.

Слід зауважити, що у лютому 2024-го Неїжпапа заявляв, що того року Кримський міст, ймовірно, вже не існуватиме. Проте тоді цього не відбулося.

Наприкінці 2024 року речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що Україна продовжує завдавати ударів по мосту, проте наразі немає тих результатів, про які можна було б повідомити публічно.