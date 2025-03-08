"Бог любит троицу". Командующий ВМС намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Военный выразил оптимизм по поводу того, что Украине удастся разрушить незаконный объект

Алексей Неижпапа (Фото: ВМС)

Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа намекнул на возможность третьей атаки по незаконно построенному Крымскому (Керченскому) мосту. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian.

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Военный выразил оптимизм по поводу того, что Украине удастся разрушить Крымский мост.

Две предыдущие атаки повредили автомобильную и железнодорожную конструкцию моста.

По словам вице-адмирала, российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.

"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", – сказал Неижпапа с улыбкой.

Следует заметить, что в феврале 2024-го Неижпапа заявлял, что в этом году Крымского моста, вероятно, уже не будет. Однако тогда это не произошло.

В конце 2024 года спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что Украина продолжает наносить удары по мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично.