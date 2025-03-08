"Бог любит троицу". Командующий ВМС намекнул на новый удар по Крымскому мосту
Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа намекнул на возможность третьей атаки по незаконно построенному Крымскому (Керченскому) мосту. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian.
Военный выразил оптимизм по поводу того, что Украине удастся разрушить Крымский мост.
Две предыдущие атаки повредили автомобильную и железнодорожную конструкцию моста.
По словам вице-адмирала, российские военные больше не могут перевозить тяжелые вагоны через железнодорожный мост.
"Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу", – сказал Неижпапа с улыбкой.
Следует заметить, что в феврале 2024-го Неижпапа заявлял, что в этом году Крымского моста, вероятно, уже не будет. Однако тогда это не произошло.
В конце 2024 года спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что Украина продолжает наносить удары по мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично.
- Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. Впервые объект был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года произошла вторая атака по Крымскому посту с помощью морских дронов – это была спецоперация СБУ и ВМС.