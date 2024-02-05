Командующий ВМС заявил, что Крымскому мосту осталось "недолго", будет уничтожен в 2024-м

Командующий ВМС Неижпапа не стал прогнозировать, когда будет освобожден от россиян Крым, однако заверил, что Керченского моста скоро не станет

Алексей Неижпапа (Скринщот видео)

В 2024 году незаконно построенный россиянами Крымский мост, вероятно, уже не будет существовать. Такой прогноз высказал командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью Дмитрию Гордону.

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На вопрос, является ли Крымский мост "теоретически покойником", Неижпапа ответил утвердительно.

Гордон спросил командующего ВМС, знает ли тот, как сделать, чтобы Крымского моста не стало, на что тот снова ответил лаконичное "да".

"Я думаю, что недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно", – сказал Неижпапа.

Однако он не стал прогнозировать, когда начнется операция по деоккупации Крыма – после того, как будет уничтожен мост или до. Он подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации на фронте.

СПРАВКА. Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Это была



Второй раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС . Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост.Второй раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го Минобороны признало , что это сделала Украина.

В декабре 2023-го глава СБУ Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель, и нужно уничтожить логистику противника.

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