Буданов: Кримському мосту треба закінчувати своє існування, для Путіна – не трагедія

"Та кого цікавить, на що він [Путін] готовий чи не готовий? Є об'єктивна реальність", – заявив глава воєнної розвідки

Кирило Буданов (Скриншот з відео)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст припинить існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна. Про це начальник ГУР розповів у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

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"Бавовна [у тимчасово окупованому Криму] вже не зупиняється понад рік. Те, що її буде більше, – теж правда, тому що наша промисловість теж нарощує обсяги. Міністерство стратегічних галузей промисловості значно наростило виробництво... Ну я сподіваюсь на це [що Кримський міст палатиме]. Палати йому нема чого, йому треба закінчувати своє існування", – заявив він.

Начальник ГУР зазначив, що "хоче вірити" в те, що цього року Кримський міст може перестати існувати.

Журналістка запитала, чи не буде знищення Кримського мосту приводом для застосування Росією тактичної ядерної зброї.

"Ну це ми з вами знову повертаємося у 2022 рік. Що значить, чи готовий він [Путін змиритися з втратою Кримського мосту]? Та кого цікавить, на що він готовий чи не готовий? Є об'єктивна реальність", – відповів Буданов.

За словами начальника ГУР, якби у російського диктатора спитали, чи готовий він був 24 лютого 2022 року до того, що доведеться воювати кілька років, то той би відповів: "Та ну, ви що". Проте, зазначив Буданов, існує об'єктивна реальність – і неприємні речі стаються для обох сторін війни.

"Тому нема чого тут драматизувати цю ситуацію. Те, що це [знищення Кримського мосту] буде болісно [для Путіна], – ну, імовірно. Сказати, що це трагедія і, вибачте, його там припадок прихопить, – це неправда", – підсумував голова воєнної розвідки.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст –



Міст було пошкоджено вдруге: 8 жовтня 2022-го стався 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерелау СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС . Згодом СБУ це визнала – і вийшов документальний фільм про спецоперацію.Міст було пошкоджено вдруге: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

20 січня начальник ГУР пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня СтратКом ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму.

Буданов прогнозує, що поточний російський наступ повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, вірогідно, буде хід України у бойових діях.

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