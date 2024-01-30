Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование, для Путина – не трагедия
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью в эфире телемарафона.
"Бавовна" [во временно оккупированном Крыму] уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Ну я надеюсь на это [что Крымский мост будет гореть]. Гореть ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование", – заявил он.
Начальник ГУР отметил, что "хочет верить" в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать.
Журналистка спросила, не будет ли уничтожение Крымского моста поводом для применения Россией тактического ядерного оружия.
"Ну это мы с вами снова возвращаемся в 2022 год. Что значит, готов ли он [Путин смириться с потерей Крымского моста]? Да кого интересует, к чему он готов или не готов? Есть объективная реальность", – ответил Буданов.
По словам начальника ГУР, если бы у российского диктатора спросили, готов ли он был 24 февраля 2022 года к тому, что придется воевать несколько лет, то тот ответил бы: "Да ну, вы что". Однако, отметил Буданов, существует объективная реальность – и неприятные вещи случаются для обеих сторон войны.
"Поэтому нечего здесь драматизировать эту ситуацию. То, что это [уничтожение Крымского моста] будет болезненно [для Путина], – ну, вероятно. Сказать, что это трагедия и, простите, его там припадок прихватит, – это неправда", – подытожил глава военной разведки.
Мост был поврежден второй раз: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- 20 января начальник ГУР пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов прогнозирует, что текущее российское наступление полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, последует ход Украины в боевых действиях.
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