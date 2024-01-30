Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование, для Путина – не трагедия

"Да кого интересует, к чему он [Путин] готов или не готов? Есть объективная реальность", – заявил глава военной разведки

Кирилл Буданов (Скриншот с видео)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью в эфире телемарафона.

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"Бавовна" [во временно оккупированном Крыму] уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство... Ну я надеюсь на это [что Крымский мост будет гореть]. Гореть ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование", – заявил он.

Начальник ГУР отметил, что "хочет верить" в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать.

Журналистка спросила, не будет ли уничтожение Крымского моста поводом для применения Россией тактического ядерного оружия.

"Ну это мы с вами снова возвращаемся в 2022 год. Что значит, готов ли он [Путин смириться с потерей Крымского моста]? Да кого интересует, к чему он готов или не готов? Есть объективная реальность", – ответил Буданов.

По словам начальника ГУР, если бы у российского диктатора спросили, готов ли он был 24 февраля 2022 года к тому, что придется воевать несколько лет, то тот ответил бы: "Да ну, вы что". Однако, отметил Буданов, существует объективная реальность – и неприятные вещи случаются для обеих сторон войны.

"Поэтому нечего здесь драматизировать эту ситуацию. То, что это [уничтожение Крымского моста] будет болезненно [для Путина], – ну, вероятно. Сказать, что это трагедия и, простите, его там припадок прихватит, – это неправда", – подытожил глава военной разведки.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост –



Мост был поврежден второй раз: 8 октября 2022-го произошел 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источникив СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС . Впоследствии СБУ это признала – и вышел документальный фильм о спецоперации.Мост был поврежден второй раз: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

20 января начальник ГУР пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января СтратКом ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов прогнозирует, что текущее российское наступление полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, последует ход Украины в боевых действиях.

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