У Криму ЗСУ вразили радіолокаційну станцію системи ППО окупантів – СтратКом

Це не перший приліт по загарбниках у селищі Роздольне на тимчасово окупованому півострові

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Удар було завдано сьогодні вранці. СтратКом не уточнює, з якого саме озброєння українські захисники вдарили по російській РЛС.

Ось Роздольне на мапі, відстань від нього до найближчих контрольованих Україною територій на правому березі Дніпра становить близько 115 км:

Роздольне на карті Deepstate

За даними Радіо Свобода, там розміщено військову частину окупантів №85683-р. Незаконна районна адміністрація загарбників зазначала, що після окупації півострова у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ. Головним завданням цього роду військ є ведення повітряної розвідки, зауважує видання.

У Роздольному і раніше фіксувалися вибухи: 31 березня 2023-го, 18 липня та 20 липня того ж року, пише медіа.

Проукраїнський Telegram-канал "Крымский ветер" після вибухів 18 липня повідомив з посиланням на місцевого мешканця, що у Роздольному "сильно прилетіло" у військову частину окупантів, а від "двох потужних вибухів" близько 2:30 ночі прокинулось "усе селище". За даними ресурсу, в Роздольному ходили чутки, що у військовій частині РФ "все дуже погано".

Уже 28 липня (після вибухів 20 липня) Telegram-канал заявив, що військову частину розформували після двох прильотів, а частину обладнання та особового складу перекинули за село Ботанічне "десь у полях, можливо на місці старих ставків", а другу частину — у село Кумове на березі затоки.

Відстань від Роздольного до Ботанічного — близько 3 км, від Роздольного до Кумового — близько 10 км.

Карта: Deepstate

За даними ресурсу, на місці військової частини стояли кілька вантажних машин та невелика "будочка" з декількома військовими, котрі, ймовірно, охороняли територію.

Канал також стверджував, що за кілька днів до цього "просто через селище" окупанти тягачами вивозили ракети С-300 або С-400. Загалом "Крымский ветер" робив висновок, що військової частини у Роздольному більше немає.

Утім, судячи з повідомлення СтратКому ЗСУ, за понад пів року окупанти перекинули до Роздольного принаймні РЛС.

Ось старий супутниковий знімок військової частини окупантів у Роздольному, видно військову техніку:

Фото: ресурс окупантів

4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

У ЗСУ повідомили, що 4 січня у Криму були також уражені склади боєприпасів агресора.

Це згодом підтвердили супутникові знімки.

Читайте також: Буданов обіцяє більше ударів та диверсійних рейдів у Криму, щоб порушити логістику РФ