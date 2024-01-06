Бійці ГУР знищили склади боєприпасів росіян в Криму 4 січня – супутникові знімки

Фото: PLanet

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало супутникові знімки, на яких зафіксовано ураження складів російських боєприпасів у тимчасово окупованому Криму 4 січня. Розвідка зазначила, що це було здійснено в рамках комплексної спецоперації.

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У ГУР заявили, що їхніми цілями стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

На супутникових знімках – підтвердження успішного вогневого ураження складу БК.

Фото: ГУР

Карта: Google

Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. У ЗСУ повідомили, що того самого дня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.

Сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові також знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Воєнні пропагандисти РФ стверджують, що під час удару по командному пункту росіян нібито було ліквідовано високопоставлених офіцерів та спецпризначенців. Українські військові та спецслужби ніяк не коментували інформацію.

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