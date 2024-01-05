Удар по росіянах в Криму 4 січня. Z-канали пишуть про втрати: офіцери ЗС РФ та спецпризначенці

Telegram-канали Криму та очевидці писали про низку швидких, які рухались у напрямку Євпаторії

Севастополь (Фото: ресурси росіян)

Російські пропагандистські Telegram-канали, частина з яких наближена до військового керівництва країни-агресора, стверджують, що внаслідок вчорашнього удару по командному пункту росіян в Криму було ліквідовано високопоставлених офіцерів та спецпризначенців.

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4 січня, близько 15:00, Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Командувач Повітряних сил Микола Олещук одразу подякував українській авіації за "бездоганну роботу".

Z-канали з посиланням на джерела у російських Генштабі та Міноборони заявили, що Україна запустила нібито 10 ракет на командний пункт, три з яких "влучили точно в ціль". За їхніми даними, загалом було ліквідовано 23 російських окупанти, з них п'ятеро — високопоставлених офіцерів ЗС РФ та дев'ять спецпризначенців.

Telegram-канали Криму та очевидці писали про низку швидких, які рухались у напрямку Євпаторії.

Інформація потребує перевірки, тому LIGA.net звернулася за уточненнями до представників українських спецслужб. Вони поки що не коментують цю інформацію.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Представник Головного управління розвідки заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

На знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" було ліквідовано 74 загарбники, свідчать документи, отримані активістами "Кібер Спротиву".

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