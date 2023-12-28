ГУР: Росія мовчки перекидає флот до Новоросійська. Визнає, що в Криму йому небезпечно

Розвідка вже декілька місяців фіксує, як окупанти передислоковують інфраструктуру ЧФ РФ з Криму до Новоросійська

Чорноморський флот РФ (Фото: ресурси пропагандистів)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Суспільному заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

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За його словами, вже декілька місяців, як окупанти займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська та інших об'єктів.

"Це стосується як перебазування частини суден, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", – пояснив Юсов.

Глава розвідки Естонії Антс Ківісельг раніше заявив, що операції України, подібні до атаки на великий десантний корабель "Новоросійськ" у Феодосії, змусять росіян забратися у порти Новоросійська.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси – ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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