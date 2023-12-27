Чорноморський флот Росії знищений на 20%. І це були величезні кораблі — секретар РНБО

Данілов заявив, що Україна не відмовлятиметься від звільнення Криму та інших окупованих територій

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Силам оборони вдалося знищити 20% Чорноморського флоту РФ. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, якщо говорити про наступальні операції України, то хотілося б мати "набагато кращу ситуацію" в контексті звільнення територій.

Він зазначив, що одночасно військова присутність Росії у Чорному морі нівелювалася.

"Що стосується цієї ситуації, то 20% флоту РФ вже немає. Причому це не якісь посудини на 5-30 осіб. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 2022 року флагман Чорноморського флоту "Москва", – сказав Данілов.

Чиновник підкреслив, що знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії в ніч проти 27 грудня говорить про те, що українські військові розуміють питання Криму.

"Для нас він вкрай важливий, як і інші території. Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від територій, я хочу всім пояснити, що у нас є Конституція, яка чітко закріпила території країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які вважали б, що ми не можемо виконувати Конституцію", — резюмував секретар РНБО.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Спікер ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

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