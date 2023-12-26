Удар по ВДК "Новочеркаськ" також пошкодив судна забезпечення та портові споруди – ПС ЗСУ

Юрій Ігнат: Удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель, але й пошкодив портову інфраструктуру та судна забезпечення, що були поблизу

Юрій Ігнат (Фото - скриншот з відео)

Нічний удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в порту Феодосії знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу. Про це сказав на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Гнат пожартував, що після інформації про вибух "Новочеркаська" "нікому не цікаві дані про збиті "шахеди", і зазначив, що знищення російського ВДК – це "топподія минулої ночі".

"Знищення чергового російського військового корабля поповнить підводну ескадру Чорноморського флоту на чолі з раніше втопленим флагманом "Москва"", – сказав Ігнат.

Як повідомив представник Повітряних сил, судячи з фото, "скелет один залишився від цього корабля, там обгоріло все фактично вщент".

Він також зазначив, що після такого вибуху "не тільки сам корабель знищено, можливо, ще якась портова інфраструктура, можливо, якісь поруч судна забезпечення, точно екіпаж корабля, що знаходився поруч".

За словами Ігната, такого результату вдалося досягти "завдяки чітко скоординованим діям", і Повітряні сили застосовують "певні тактичні прийоми", які дозволяють обійти російські системи ППО і досягти, щоб до мети дійшли якнайбільше ракет.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що "Новочеркаськ" було знищено ударом Сил оборони.

Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація.

Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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