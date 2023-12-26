На борту ВДК "Новочеркаськ" точно були боєприпаси, може й "шахеди" – Ігнат

На думку речника Повітряних сил, росіяни могли використовувати "Новочеркаськ" для перевезення військового вантажу у порти Феодосії

ВДК Новочеркаськ (Фото: Вікіпедія/Олександр Вєпрєв)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свободи заявив, що на борту знищеного вночі великого десантного корабля армії РФ "Новочеркаськ" однозначно були боєприпаси.

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"Такий вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного. Це детонація боєприпасів", – сказав він.

Ігнат пояснив, що великий десантний корабель використовується для перевезення як військової техніки, так і озброєння з особовим складом.

На його думку, саме "Новочеркаськ" загарбники могли використовувати для перевезення військового вантажу до портів тимчасово окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку.

"Також він міг перевозити у Феодосію боєприпаси, зокрема "шахеди". Поки що такої інформації немає, але будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнуло цієї ночі", – резюмував речник ПС.

LIGA.net звернулася за коментарем до представників українських спецслужб.

4 листопада 2023 року стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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