На борту ВДК "Новочеркаськ" точно були боєприпаси, може й "шахеди" – Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свободи заявив, що на борту знищеного вночі великого десантного корабля армії РФ "Новочеркаськ" однозначно були боєприпаси.
"Такий вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного. Це детонація боєприпасів", – сказав він.
Ігнат пояснив, що великий десантний корабель використовується для перевезення як військової техніки, так і озброєння з особовим складом.
На його думку, саме "Новочеркаськ" загарбники могли використовувати для перевезення військового вантажу до портів тимчасово окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку.
"Також він міг перевозити у Феодосію боєприпаси, зокрема "шахеди". Поки що такої інформації немає, але будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнуло цієї ночі", – резюмував речник ПС.
LIGA.net звернулася за коментарем до представників українських спецслужб.
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