На борту БДК "Новочеркасск" точно были боеприпасы, может и "шахеды" – Игнат

По мнению спикера Воздушных сил, россияне могли использовать "Новочеркасск" для перевозки военного груза в Феодосийские порты

БДК Новочеркасск (Фото: Википедия/Александр Вепрев)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свободы заявил, что на борту уничтоженного ночью большого десантного корабля армии РФ "Новочеркасск" однозначно были боеприпасы.

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"Такой взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного. Это детонация боеприпасов", – сказал он.

Игнат объяснил, что большой десантный корабль используется для перевозки как военной техники, так и вооружения с личным составом.

По его мнению, именно "Новочеркасские" захватчики могли использовать для перевозки военного груза в порты временно оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении.

"Также он мог перевозить в Феодосию боеприпасы, в частности "шахеды". Пока такой информации нет, но будем надеяться, что как можно больше этих средств взорвалось этой ночью", – резюмировал представитель ВС.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям украинских спецслужб.

4 ноября 2023 года стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.

На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.

6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

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