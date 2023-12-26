На борту БДК "Новочеркасск" точно были боеприпасы, может и "шахеды" – Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свободы заявил, что на борту уничтоженного ночью большого десантного корабля армии РФ "Новочеркасск" однозначно были боеприпасы.
"Такой взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного. Это детонация боеприпасов", – сказал он.
Игнат объяснил, что большой десантный корабль используется для перевозки как военной техники, так и вооружения с личным составом.
По его мнению, именно "Новочеркасские" захватчики могли использовать для перевозки военного груза в порты временно оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении.
"Также он мог перевозить в Феодосию боеприпасы, в частности "шахеды". Пока такой информации нет, но будем надеяться, что как можно больше этих средств взорвалось этой ночью", – резюмировал представитель ВС.
LIGA.net обратилась за комментарием к представителям украинских спецслужб.
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