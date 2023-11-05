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"Підтверджую". Командувач Повітряних сил – щодо удару по російському кораблю в Керчі

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 08:42
Фото: ресурс окупантів

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що Збройні Сили України 4 листопада успішно вдарили по російському кораблю в тимчасово окупованій Керчі.

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Ввечері в суботу він написав у Telegram: "Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою", а вранці в неділю доповнив запис одним словом: "Підтверджую".

За його словами, це один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який знаходився на суднобудівному заводі "Залив".

Удар завдала тактична авіація Повітряних сил за допомогою далекобійних ракет SCALP, натякнув Олещук. "Молодці, немов SCALPелем пройшлися", – написав він. Генерал також подякував зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

Те, що удар був успішний, також підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю. Він вважає: щодо рівня пошкоджень стане відомо пізніше, коли "сонце встане" і з'являться супутникові знімки.

"Зараз можемо підтвердити лише, що його було уражено", – сказав офіцер.

Пабліки окупантів поширюють інформацію, що "прямо в доках" було пошкоджено корабель проєкту 22800 (клас "Каракурт"). Це серія малих ракетних кораблів, які здатні нести ракети "Калібр". Згідно з відкритими даними, за період окупації Криму на заводі "Залив" росіяни побудували вже три кораблі цього класу – "Циклон" (спущений на воду у 2020 році),  "Аскольд" (2021 рік) та "Амур" (2022 рік). За неофіційною інформацією, під удар потрапив "Аскольд".

  • 2 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що Росія втрачає контроль над Чорним морем та відступає у його східну частину, але Україна її там теж "дістане".
  • Перед цим у військовій розвідці сказали, що Росія переводить частини Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до інших баз, зокрема у Новоросійськ.  
Андрій Водяний
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