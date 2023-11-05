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"Подтверждаю". Командующий Воздушными силами – об ударе по российскому кораблю в Керчи

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 08:42
Фото: ресурс оккупантов

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что Вооруженные Силы Украины 4 октября успешно ударили по российскому кораблю во временно оккупированной Керчи.

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Вечером в субботу он написал в Telegram: "Надеюсь, еще одно плавсредство пошло вслед за "Москвой"", а утром в воскресенье дополнило его одним словом: "Подтверждаю".

По его словам, это один из самых современных кораблей Черноморского флота РФ находился на судостроительном заводе "Залив".

Удар нанесла тактическая авиация Воздушных сил с помощью дальнобойных ракет SCALP, намекнул Олещук. "Молодцы, словно SCALPелем прошлись", — написал он. Генерал также поблагодарил зенитчиков воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", которые летели в ответ.

То, что удар был успешен, также подтвердил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единого телемарафона утром в воскресенье. Он считает, что относительно уровня повреждений станет известно позже, когда "солнце встанет" и появятся спутниковые снимки.

"Сейчас можем подтвердить только, что он был поражен", – сказал офицер.

Паблики оккупантов распространяют информацию, что "прямо в доках" был поврежден корабль проекта 22800 (класс Каракурт). Это серия малых ракетных кораблей, способных нести ракеты "Калибр". Согласно открытым данным, за период оккупации Крыма на заводе "Залив" россияне построили уже три корабля этого класса – "Циклон" (спущенный на воду в 2020 году), "Аскольд" (2021 год) и "Амур" (2022 год). По неофициальной информации, под удар попал "Аскольд".

  • 2 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что Россия теряет контроль над Черным морем и отступает в его восточную часть, но Украина ее там тоже "достанет".
  • Перед этим в военной разведке сказали , что Россия переводит части Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в другие базы, в частности в Новороссийск.
Андрей Водяный
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Scalpкерчьвоздушные силыНиколай Олещукчерноморский флот
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