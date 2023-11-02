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Зеленський: Росія відступає у східну частину Чорного моря, дістанемо й там

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 21:15
Зеленський: Росія відступає у східну частину Чорного моря, дістанемо й там - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем та відступає у його східну частину, але Україна її там теж "дістане". Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"І доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії… Дістанемо й там", – сказав він.

Про це він розповів після селекторної наради, у якій взяли участь військові, розвідка Сили безпеки та урядовці.

Також на засіданні окрему увагу приділили ситуації на фронті, зазначив він.

  • Зеленський заявив, що Україна здатна перемагати у Чорноморському регіоні, коли російський флот тікає з тимчасово окупованого Криму – історичне досягнення.
  • Представник ГУР повідомив, що Росія вживає заходів для переведення частини Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до інших баз, зокрема у Новоросійську, проте цей порт залишається недостатньо підготовленим та великим.  
  • Речник ВМС заявив, що російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів — зарано.

Читайте також: "Почали переносити штаб". Як Україна витісняє російський флот з Криму

Артем Джеріпа
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