Зеленський: Росія відступає у східну частину Чорного моря, дістанемо й там

Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем та відступає у його східну частину, але Україна її там теж "дістане". Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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"І доповідь про роботу нашого морського експортного коридору – я вдячний усім, хто бʼється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії… Дістанемо й там", – сказав він.

Про це він розповів після селекторної наради, у якій взяли участь військові, розвідка Сили безпеки та урядовці.

Також на засіданні окрему увагу приділили ситуації на фронті, зазначив він.

Зеленський заявив, що Україна здатна перемагати у Чорноморському регіоні, коли російський флот тікає з тимчасово окупованого Криму – історичне досягнення.

Представник ГУР повідомив, що Росія вживає заходів для переведення частини Чорноморського флоту РФ з окупованого Криму до інших баз, зокрема у Новоросійську, проте цей порт залишається недостатньо підготовленим та великим.

Речник ВМС заявив, що російське корабельне угруповання у тимчасово окупованому Криму залишається "досить великим", говорити про зміну балансу сил не на користь окупантів — зарано.

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