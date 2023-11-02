Зеленский: Россия отступает в восточную часть Черного моря, достанем и там

Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в его восточную часть, но Украина там тоже ее "достанет". Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"И доклад о работе нашего морского экспортного коридора – я благодарен всем, кто сражается и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акватории… Достанем и там", – сказал он.

Об этом он рассказал после селекторного совещания, в котором приняли участие военные, разведка Силы безопасности и члены правительства.

Также на заседании особое внимание уделили ситуации на фронте, отметил он.

В обращении президент не комментировал последние публикации главнокомандующего Валерия Залужного о положении дел в российско-украинской войне.

Зеленский заявил, что Украина способна побеждать в Черноморском регионе, когда российский флот убегает из временно оккупированного Крыма – историческое достижение.

Представитель ГУР сообщил, что Россия принимает меры по переводу части Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в другие базы, в частности в Новороссийске, однако этот порт остается недостаточно подготовленным и крупным.

Спикер ВМС заявил, что российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов — рано.

Читайте также: "Начали переносить штаб". Как Украина вытесняет российский флот из Крыма

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.