ВМС: Черноморский флот РФ сменил тактику, рано говорить об изменении баланса сил

Российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Россияне сменили тактику и применяют в боевом порядке только ракетоносители "Калибров", рассказал он в интервью LIGA.net для большого текста о войне на море.

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"Говорить, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой – более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота", – сказал Плетенчук.

По его словам, трудно говорить, что изменился баланс сил, однако можно сказать, что у россиян изменилась тактика: оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

"Черноморский флот РФ был рассредоточен между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут производить только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и дальше – у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", – объяснил спикер ВМС.

Он отметил, что говорить о "выдавливании" ЧФ РФ можно будет после того, как состоится выход из Крыма российских оккупантов.

"Да, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей. Это все происходит в рамках общего плана", – подытожил он.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что ЧФ РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись по портам, где он "не будет влиять на Украину".

Спикер ВМС пояснил, что задача "функционального" поражения ЧФ РФ – совокупность действий многих составляющих Сил обороны и безопасности, которые продолжатся.

Плетенчук заявил, что оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано.

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