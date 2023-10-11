ВМС: Черноморский флот РФ сменил тактику, рано говорить об изменении баланса сил
Российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано, заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Россияне сменили тактику и применяют в боевом порядке только ракетоносители "Калибров", рассказал он в интервью LIGA.net для большого текста о войне на море.
"Говорить, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой – более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота", – сказал Плетенчук.
По его словам, трудно говорить, что изменился баланс сил, однако можно сказать, что у россиян изменилась тактика: оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.
"Черноморский флот РФ был рассредоточен между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут производить только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и дальше – у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", – объяснил спикер ВМС.
Он отметил, что говорить о "выдавливании" ЧФ РФ можно будет после того, как состоится выход из Крыма российских оккупантов.
"Да, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей. Это все происходит в рамках общего плана", – подытожил он.
- Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что ЧФ РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись по портам, где он "не будет влиять на Украину".
- Спикер ВМС пояснил, что задача "функционального" поражения ЧФ РФ – совокупность действий многих составляющих Сил обороны и безопасности, которые продолжатся.
- Плетенчук заявил, что оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано.
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