В Севастополе подлодка РФ могла получить катастрофические повреждения, фото – союзники

В результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября большой десантный корабль "Минск" был функционально поврежден, а субмарина "Ростов-на-Дону", вероятно, получила катастрофические повреждения, сообщает разведка Великобритании в своей сводке. По мнению ведомства, извлечение обломков судов станет проблемой для технического обслуживания Черноморского флота РФ.

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"Несмотря на то, что Министерство обороны России преуменьшает повреждение кораблей, данные из открытых источников свидетельствуют о том, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, тогда как "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения", – пишет британская разведка.

Ведомство утверждает, что любая попытка вернуть эту подлодку в эксплуатацию, вероятно, займет "много лет" и будет стоить сотни миллионов долларов.

Также существует реальная вероятность того, что сложная задача по извлечению обломков из сухих доков выведет их из эксплуатации на многие месяцы, пишет разведка Британии.

"Это поставило бы Черноморский флот РФ перед серьезной проблемой поддержки технического обслуживания флота", – отмечают в сообщении.

Кроме этого, потеря этой субмарины отнимает одну из четырех подлодок Черноморского флота РФ, способных стрелять крылатыми ракетами, сыгравшими важную роль в нанесении удара по Украине и распространении российских сил на Черное море и Восточное Средиземноморье, отмечает ведомство.

Перевод: Значительные повреждения российского десантного корабля и подлодки в сухом доке Севастопольского порта

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию по Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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