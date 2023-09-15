У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники
Унаслідок атаки по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня великий десантний корабель "Мінськ" був функціонально пошкоджений, а субмарина "Ростов-на-Дону", ймовірно, зазнала катастрофічних ушкоджень, повідомляє розвідка Великої Британії у своєму зведенні. На думку відомства, вилучення уламків суден стане проблемою для технічного обслуговування Чорноморського флоту РФ.
"Попри те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень", – пише британська розвідка.
Відомство стверджує, що будь-яка спроба повернути цей підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе "багато років" та коштуватиме сотні мільйонів доларів.
Також існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців, пише розвідка Британії.
"Це поставило б Чорноморський флот РФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту", – зауважують у повідомленні.
Окрім цього, втрата цієї субмарини вилучає один із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту РФ, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль у завданні удару по Україні та поширенні російської влади на Чорне море та Східне Середземномор'я, зазначає відомство.
Переклад: Значні пошкодження російського десантного корабля та підводного човна в сухому доку Севастопольського порту
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
- Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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