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У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 10:57
У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники - Фото
ВДК "Мінськ" після ураження (Фото: соцмережі)

Унаслідок атаки по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня великий десантний корабель "Мінськ" був функціонально пошкоджений, а субмарина "Ростов-на-Дону", ймовірно, зазнала катастрофічних ушкоджень, повідомляє розвідка Великої Британії у своєму зведенні. На думку відомства, вилучення уламків суден стане проблемою для технічного обслуговування Чорноморського флоту РФ.

"Попри те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень", – пише британська розвідка.

Відомство стверджує, що будь-яка спроба повернути цей підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе "багато років" та коштуватиме сотні мільйонів доларів.

Також існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців, пише розвідка Британії.

"Це поставило б Чорноморський флот РФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту", – зауважують у повідомленні.

Окрім цього, втрата цієї субмарини вилучає один із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту РФ, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль у завданні удару по Україні та поширенні російської влади на Чорне море та Східне Середземномор'я, зазначає відомство.

Фото: Twitter Ministry of Defence

Переклад: Значні пошкодження російського десантного корабля та підводного човна в сухому доку Севастопольського порту

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Артем Джеріпа
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