У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

Унаслідок атаки по тимчасово окупованому Севастополю 13 вересня великий десантний корабель "Мінськ" був функціонально пошкоджений, а субмарина "Ростов-на-Дону", ймовірно, зазнала катастрофічних ушкоджень, повідомляє розвідка Великої Британії у своєму зведенні. На думку відомства, вилучення уламків суден стане проблемою для технічного обслуговування Чорноморського флоту РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Попри те, що Міністерство оборони Росії применшує пошкодження кораблів, дані з відкритих джерел свідчать про те, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, тоді як "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень", – пише британська розвідка.

Відомство стверджує, що будь-яка спроба повернути цей підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе "багато років" та коштуватиме сотні мільйонів доларів.

Також існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців, пише розвідка Британії.

"Це поставило б Чорноморський флот РФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту", – зауважують у повідомленні.

Окрім цього, втрата цієї субмарини вилучає один із чотирьох підводних човнів Чорноморського флоту РФ, здатних стріляти крилатими ракетами, які відіграли важливу роль у завданні удару по Україні та поширенні російської влади на Чорне море та Східне Середземномор'я, зазначає відомство.

Переклад: Значні пошкодження російського десантного корабля та підводного човна в сухому доку Севастопольського порту

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.