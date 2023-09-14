У мережі з'явилося відео пошкодженого в результаті української атаки великого російського десантного корабля "Мінськ".

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Вчора Міноборони РФ заявило, що уражені Силами оборони кораблі нібито будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів.

Однак у ГУР заявили, що "це значні ураження", і велика ймовірність того, що кораблі відновленню не підлягають.

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Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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