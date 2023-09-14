У мережі з'явилося відео пошкодженого в результаті української атаки великого російського десантного корабля "Мінськ".
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Вчора Міноборони РФ заявило, що уражені Силами оборони кораблі нібито будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів.
Однак у ГУР заявили, що "це значні ураження", і велика ймовірність того, що кораблі відновленню не підлягають.
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- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
- Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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