ГУР оновило дані про уражені кораблі РФ: З великою ймовірністю, відновленню не підлягають

Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" ВМС РФ, і, найімовірніше, вони не підлягають відновленню. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст наголосив, що початково розвідка повідомляла про пошкодження кораблів, але певні OSINT-спостерігачі заявили про знищення щонайменше одного з них.

"Ну, це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають", – сказав Юсов.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Читайте також: Україна завдала удару по Севастополю та вперше вразила підводний човен: головне про атаку

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.