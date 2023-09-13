ГУР оновило дані про уражені кораблі РФ: З великою ймовірністю, відновленню не підлягають
13.09.2023, 19:09
Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)
Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" ВМС РФ, і, найімовірніше, вони не підлягають відновленню. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
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Журналіст наголосив, що початково розвідка повідомляла про пошкодження кораблів, але певні OSINT-спостерігачі заявили про знищення щонайменше одного з них.
"Ну, це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають", – сказав Юсов.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow. Версію щодо Storm Shadow, посилаючись на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.
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